Gazzetta - Milan, una notte per scattare

Il match di oggi offre al Milan la possibilità di confermarsi sul podio e, almeno per una notte, guardare l’Inter da +4. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è questo l’obiettivo dei rossoneri, a caccia di una vittoria al Bentegodi. Ma attenzione: il Chievo ha la testa libera, per questo Gattuso non si fida. Non a caso, ieri Rino ha messo in guardia i suoi: “Giocano bene e sono spensierati. Servirà un grande Milan”.