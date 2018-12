Gazzetta - Milan, un’eliminazione in EL può avere ripercussioni sul mercato

Il Milan è a caccia di rinforzi sul mercato ma non può agire liberamente per via dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario. E attenzione anche all’Europa League. Giovedì i rossoneri si giocano il passaggio del turno in Grecia, contro l’Olympiacos. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, qualificarsi ai sedicesimi o concludere l’avventura europea potrebbe avrebbe ripercussioni sulla volontà di spendere da parte di Elliott.