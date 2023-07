Gazzetta - Milan-Veliz: l'attaccante piace, ma il Rosario Central vorrebbe tenerlo ancora per qualche mese

Tra i nomi che vengono accostati all'attacco del Milan con maggiore insistenza negli ultimi giorni c'è quello di Alejo Veliz, centravanti classe 2003 del Rosario Central. Il giovane attaccante piace molto in via Aldo Rossi, ma il club argentino, che chiede 14 milioni di euro per lasciarlo partire, vorrebbe tenerlo ancora per qualche mese anche perché c’è la possibilità che il giocatore prenda nei prossimi mesi un passaporto comunitario. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.