Gazzetta - Milan, venerdì a Roma la sentenza sul ricorso contro la squalifica di Higuain: il Pipita spera in uno sconto

Anche la giornata di venerdì sarà molto importante per il Milan: quel giorno è infatti in programma a Roma l'udienza davanti alla Corte sportiva d’appello in merito alla squalifica di Gonzalo Higuain per due giornate dopo l'espulsione rimediata dall'argentino contro la Juventus. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il Pipita si augura che gli venga tolta una giornata e possa così essere in campo contro il Parma.