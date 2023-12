Gazzetta: "Milan vinci e spera: gli ottavi sono appesi a un filo. Leao torna e guida"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così questa mattina: "Milan vinci e spera: gli ottavi sono appesi a un filo. Leao torna e guida". I rossoneri, per conquistare il pass per gli ottavi di Champions League, devono prima di tutto battere il Newcastle, ma poi devono anche sperare in un successo del Borussia Dortmund contro il PSG. Non sarà un'impresa facile, ma a Milanello ci credono.

Per questo match fondamentale, Stefano Pioli ritrova Rafael Leao dopo la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Il portoghese non solo è tornato tra i convocati, ma verrà schierato anche dal primo minuto. Nella serata più importante della stagione, il Milan ha bisogno del suo giocatore più forte.