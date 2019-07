Gazzetta - Milan, Zaracho il “nuovo Lautaro”. Garantisce Milito

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Matias Zaracho, ultima idea di mercato del Milan. Un attaccante argentino cresciuto nel Racing di Avellaneda - si legge - esattamente come Diego Milito, che lo racconta come "nuovo Lautaro, pronto per una grande italiana". Come il "Toro" interista, Zaracho ha esordito tra i professionisti nel Racing e lo stesso aveva fatto Milito: il "Principe" è direttore sportivo del club che ha sponsorizzato Lautaro all’Inter e ora è in contatto con l’altra parte di Milano per Zaracho.