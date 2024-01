Gazzetta - Mlan, il mal di schiena ferma Krunic ma non solo: il bosniaco resta in uscita

Rade Krunic, dopo aver saltato il match di Coppa Italia contro il Cagliari, continua ad allenarsi a parte a Milanello a causa del problema alla schiena rimediato mentre si riscaldava durante la gara di campionato contro il Sassuolo del 30 dicembre scorso. ll centrocampista bosniaco non ha ancora recuperato, ma frenarlo è anche il mercato.

Come riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Krunic resta in uscita e ci sono buone possibilità che possa cambiare squadra nelle prossime settimane. Ci sono in particolare due club che sono fortemente interessate a lui, vale a dire Fenerbahçe e Lione, che però dovranno presentare un'offerta che soddisfi il Milan.