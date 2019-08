Lo ha detto anche Boban: Modric simpatizza per il Milan da quando era piccolo. Ma sarà impossibile strapparlo al Real Madrid, che non intende privarsi del playmaker croato. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, a chi lo conosce bene, il Pallone d’oro ha detto: "Se lasciassi Madrid, andrei solo al Milan". A molti basta per continuare a sognare.