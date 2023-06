Gazzetta, movimenti in attacco: "Per Thuram sfida con il Psg, Openda è sempre un obiettivo"

MilanNews.it

Il Milan punta tanto sull'attacco in questo mercato estivo in cui è chiamato a migliorare un reparto che ha fatto affidamento sul solo Olivier Giroud in questa stagione se non nelle ultime due. La Gazzetta dello Sport di questa mattina recita: "Per Thuram sfida con il Psg, Openda è sempre un obiettivo".

Il profilo numero uno è quello di Marcus Thuram: duello a distanza con il Paris per il francese a parametro zero, si aspetta una decisione del calciatore. Da via Aldo Rossi, però, non vogliono che la faccenda si tiri troppo per le lunghe e dunque ci si tutela sondando il terreno per Lois Openda, attaccante belga del Lens la cui pista rimane viva.