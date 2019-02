Gazzetta - Muro rossonero, la fase difensiva è di alto livello

Dall’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio emerge una certezza: la fase difensiva del Milan si conferma di alto livello, a prescindere dal tipo di partita. Romagnoli e compagni - scrive La Gazzetta dello Sport - riescono a restare in piedi anche all’interno di incroci rognosi come quello dell’Olimpico, cosa che autorizza un certo ottimismo in vista della volata per la Champions. Se il Milan è quarto è grazie ai numeri difensivi più che a quelli dell’attacco.