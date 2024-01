Gazzetta - Niente Milan per Popovic: ecco perchè è saltata la trattativa. PSG, City e Juve pronte a tornare alla carica

Il futuro di Matija Popovic, attaccante classe 2006 svincolato dal Partizan Belgrado, non sarà al Milan: è saltata infatti nella giornata di ieri la trattativa tra le parti. Il motivo è semplice: il club rossonero, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, non ha infatti gradito il viaggio a Milano organizzato dagli agenti del serbo per mettere pressione al Diavolo. I rapporti tra i dirigenti milanisti e l'entourage del giocatore erano già tesi per via delle alte commissioni richieste, ma nelle scorse ore si sono complicati ulteriormente fino ad arrivare alla rottura definitiva.

Con l'uscita di scena del Milan, ora possono tornare alla carica su Popovic altre società come PSG, Manchester City e Juventus, le quali ora hanno l'occasione di prenderlo a zero, pagando le commissioni. Toccherà ora al giovane attaccante scegliere la sua nuova destinazione.