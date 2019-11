Gazzetta - Non riparte nessuno: tra Milan e Napoli vince la crisi

"Non riparte nessuno", titola La Gazzetta dello Sport a pagina dodici dopo l’1-1 di ieri. Un punto e poco altro - scrive la rosea - tra Milan e Napoli vince ancora la crisi. Il pareggio, dunque, non cambia la classifica delle due squadre. E da ieri, in casa rossonera, è ufficialmente scoppiato il caso Piatek, fischiato dal pubblico di San Siro al momento della sostituzione. Pioli e Ancelotti restano in difficoltà: i segnali di risveglio sono deboli.