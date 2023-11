Gazzetta: "Notte da veri Diavoli. Milan, c'è in gioco il futuro: all'attacco davanti a Sinner"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Notte da veri Diavoli. Milan, c'è in gioco il futuro: all'attacco davanti a Sinner". C'è grande attesa in casa rossonera per il match di stasera contro il Borussia Dortmund. La squadra di Pioli, davanti ad un San Siro tutto esaurito, dovrà vincere per proseguire la sua corsa verso gli ottavi di Champions League. Servirà una partita perfetta come quella contro il PSG.

Sugli spalti dello stadio milanese ci sarà poi un tifoso speciale a tifare per il Mlilan, vale a dire Jannik Sinner, tennista che nelle ultime settimane ha fatto sognare i tifosi italiani prima alle ATP Finals di Torino e poi trascinando la Nazionale azzurra verso la vittoria della Coppa Davis. Sinner non ha mai nascosto il suo tifo per il Diavolo e questa sera ci sarà anche lui a San Siro a spingere il Milan verso la vittoria.