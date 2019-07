Gazzetta - Nuovo stadio di Milano, due le fasi previste

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per la realizzazione del nuovo distretto di San Siro sono previste due fasi: la prima, di 36 mesi, porterà alla costruzione dello stadio, la seconda, lunga altri 36 mesi, prevede la demolizione del Meazza (dove le squadre continueranno a giocare durante i lavori dell’altro impianto) e la realizzazione di tutta la zona extra, ovvero ristoranti, bar, negozi, spazi per eventi live. Se tutto andrà come deve andare, la nuova casa di Inter e Milan aprirà l’Olimpiade 2026.