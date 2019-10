Gazzetta - Nuovo stadio, ecco il canone che i club dovranno pagare al Comune

Lunedì il Consiglio comunale di Milano si riunirà per discutere mozioni e ordini del giorno presentati dai partiti sul tema del nuovo stadio. È in questa occasione - scrive La Gazzetta dello Sport - che usciranno le linee guide che poi permetteranno alla Giunta di dichiarare o meno il parere di pubblico interesse. Una delle questioni che verranno dibattute riguarda il canone che Milan e Inter si impegneranno a pagare al Comune dopo trentadue anni dalla realizzazione del nuovo impianto. Si parla di una somma annua di 5,31 milioni di euro (478 totali in 60 anni).