Dopo aver fallito il rigore a Bologna, Zlatan Ibrahimovic ci riprova. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il campione svedese cercherà la rete numero 500 nella sfida di oggi contro il Crotone, avversario mai affrontato in carriera (come lo Spezia, che troverà sabato). Ibra vuole tornare a essere decisivo anche in zona gol per aiutare il Milan a effettuare il controsorpasso sull’Inter.