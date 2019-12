Le recenti dichiarazioni di Ibrahimovic suonano come un’apertura nei confronti del Milan, ma lo svedese è famoso anche per i suoi colpi a effetto. Occhio, dunque, alle possibili sorprese. Il Bologna dell’amico Mihajlovic si è fatto avanti. E poi c’è il Napoli, che garantirebbe a Zlatan il palcoscenico della Champions. Entrambe, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno poche chance.