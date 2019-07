Gazzetta - Obiettivo Veretout, la Roma aspetta ma non rilancia

La Roma non molla Veretout. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a inizio settimana i vertici romanisti incontreranno i dirigenti della Fiorentina. I giallorossi - riferisce la rosea -non intendono partecipare ad aste, dunque è facile che all’incontro si presentino senza rilanciare l’offerta, simile in contanti a quella del Milan (16 milioni più bonus) ma di nuovo vincolata alla presenza di un’altra contropartita, Defrel. L’ingaggio che la Roma offre a Veretout è più alto di quello proposto dai rossoneri, che però propongono al giocatore un ruolo in squadra più importante.