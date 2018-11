Gazzetta - Ok Ibra, ma bisogna fare i conti con il FPF

Il Milan sta pensando a Ibrahimovic, ma bisogna fare un po’ di conti, visto che all’orizzonte - scrive La Gazzetta dello Sport - c’è il settlement agreement del Fair Play Finanziario. Il management rossonero deve prendere atto dell’entità di quei vincoli per programmare le prossime spese, considerato che per Paquetà sono già stati investiti 40 milioni di euro. Ibra, invece, costerebbe molto meno: ora negli States ha uno stipendio da 1,5 milioni di euro e con gli sponsor non supera il tetto dei 4 milioni netti.