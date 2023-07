Gazzetta - Origi e Rebic in uscita: il Milan sta pensando di non portare almeno uno dei due in tournée negli Stati Uniti

Divock Origi e Ante Rebic sono in uscita perchè non fanno più parte del progetto tecnico del Milan. E su di loro c'è un'importante novità: come riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, il club di via Aldo Rossi sta pensando di non portare almeno uno dei due in tournée negli Stati Uniti. La decisione dipenderà anche da come si evolverà il mercato in questi giorni (molto calda la pista che porta a Danjuma) e di conseguenza dal numero di attaccanti disponibili.