Gazzetta - Out Bonaventura, il Milan pensa a Sensi

Alla fine, la notizia peggiore, in queste settimane terribili, arriva da Bonaventura: saranno necessari sette-otto mesi di stop per il completo recupero della stabilità del ginocchio sinistro di Jack, che presto verrà sottoposto a intervento chirurgico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Raiola ne ha suggerito il trasferimento negli Stati Uniti, per affidarsi ai medici di Pittsburgh, gli stessi che nell’aprile scorso avevano ricostruito il legamento crociato del ginocchio destro di Ibrahimovic. Il Milan, a gennaio, non può permettersi spese folli sul mercato. Un tentativo - scrive la rosea - verrà fatto per Sensi del Sassuolo, ma l’eventuale affare dipenderà dalle richieste della controparte.