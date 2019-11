Gazzetta: "Paquetà risponde a Rivaldo: un gol alla Sud Corea"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Paquetà risponde a Rivaldo: un gol alla Sud Corea". Dopo le polemiche scatenate dall'ex rossonero in merito alla maglia numero 10 del Brasile data a Paquetà contro l'Argentina, ieri è arrivata la risposta del giovane centrocampista del Milan che ha segnato un gol alla Sud Corea. "Non lasciarti mai dire di non essere all’altezza, se hai un sogno inseguilo!" ha commentato Paquetà su Instagram dopo il match.