Gazzetta - Paquetá rossonero, Leonardo diplomatico: "Lasciamolo tranquillo, ha un campionato da vincere"

A Fubine, nel Monferrato, Leonardo ha dato prova di tutta la sua classe dirigenziale fra dribbling a domande di mercato ed attenzione massima ai particolari. La stessa usata per parlare di Paquetá, la nuova stella brasiliana in arrivo al Milan. Il dirigente brasiliano, scrive Gazzetta, è stato abile e diplomatico nelle sue dichiarazioni, quasi a porre una completa tutela verso il prossimo acquisto: "Non c’è molto da dire. Abbiamo definito un accordo di base con il Flamengo, ma il mercato riapre con l’anno nuovo e quindi dobbiamo ancora fare un po’ di strada prima di dire che Paquetà è un giocatore del Milan, dobbiamo aspettare il 3 gennaio. Lucas deve giocare ancora una decina di partite del campionato brasiliano, è in lotta per vincerlo, lasciamolo tranquillo".