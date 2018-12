Gazzetta - "Paquetime", il brasiliano stasera a San Siro

Battesimo rossonero per Lucas Paquetà, che stasera sarà in tribuna a San Siro in occasione di Milan-Torino. Il brasiliano, ovviamente, farà da semplice spettatore, ma la sola presenza del nuovo gioiello renderà l’atmosfera più brillante. Resta la suggestione Kakà, scrive La Gazzetta dello Sport: come Ricardo, Lucas arriva al Milan a 21 anni. E come lui è particolarmente devoto. Kakà ha vinto in rossonero l’ultimo Pallone d’Oro prima del decennio equamente diviso tra Messi e Ronaldo. Paquetà - oggi lo sbarco, da domani test e ricerca della casa - deve ancora dimostrare tutto ma i numeri sono da predestinato. Sarà il 35° brasiliano della storia rossonera.