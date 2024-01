Gazzetta: "Personalizzato per Bennacer. Punta ad esserci col Frosinone"

vedi letture

"Personalizzato per Bennacer. Punta ad esserci col Frosinone": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri a Milanello il centrocampista rossonero, che sta recuperando dal problema muscolare rimediato in Coppa d'Africa con l'Algeria, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e punta a tornare a disposizione di Stefano Pioli già sabato nella trasferta di Frosinone.

Non è un infortunio grave, si tratta di un leggero affaticamento che può essere risolto in pochi giorni. Secondo la Rosea, Bennacer lavorerà probabilmente ancora a parte anche oggi, per poi tornare ad allenarsi in gruppo a metà settimana, così da poter essere regolarmente convocato da Pioli per la prossima sfida di campionato in casa del Frosinone (sabato alle 18).