Gazzetta - Piatek, 507 minuti senza gol: mai così tanti in Italia

Anche Piatek si è inceppato. Quella di Firenze , infatti,è stata la quinta partita consecutiva senza andare a bersaglio. Contro il Frosinone, il polacco deve interrompere un’astinenza di gol che dura già da 507 minuti, la più lunga della sua avventura italiana. Meglio non pensarci troppo, osserva La Gazzetta dello Sport, per non auto-condizionarsi in una partita che va portata a casa senza patemi