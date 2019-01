Gazzetta: "Piatek c'è". Maglia numero 19 per evitare il tabù del dopo-Inzaghi

"Piatek c'è": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che da ieri sera Krzysztof Piatek è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il bomber polacco ha scelto la maglia numero 19 e ha lasciato libera la 9 in accordo con la società, che per motivi scaramantici ha preferito non assegnare la maglia lasciata libera dal Pipita (dal 2012 ad oggi, i successori di Inzaghi hanno messo assieme appena 39 gol in totale).