"Piatek e Kessie, un gol anche per il Milan": è questo il titolo scelto stamattina dalla Gazzetta dello Sport per commentare i gol in nazionale di Kris Piatek e di Franck Kessie. Entrambi non stanno passando un momento facile in rossonero, ma chissà che queste reti non diano ad entrambi la spinta giusta per uscire dalla loro crisi.