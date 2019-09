Gazzetta - Piatek, niente maledizione del numero 9: a preoccupare sono movimenti e condizione fisica

Dietro la crisi di Piatek non c'è la famosa maledizione della maglia numero 9 del Milan, ma a preoccupare sono movimenti e condizione fisica: come spiega l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in questo avvio della nuova stagione, il polacco è apparso appesantito dalla preparazione e non a proprio agio nei nuovi schemi di mister Giampaolo.