Gazzetta - Piatek, premi tappa per tappa… fino a 25 gol

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il contratto di Piatek è ricco di riconoscimenti extra. Se a Bergamo segnerà il quinto gol in rossonero, ad esempio, scatterà il primo bonus. Superate le cinque reti esistono tutta una serie di riconoscimenti economici per altri step ravvicinati. Una lunga scalata fino ai venticinque gol, limite che la società ha posto come ultimo traguardo.