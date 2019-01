Gazzetta - Piatek, sfida tutta polacca con Milik e Zielinski

Che parta dall’inizio o abbia a disposizione una fetta di match, per Piatek si profila un confronto coi compagni di nazionale Milik e Zielinski. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Napoli di Coppa Italia. Arek - scrive la rosea - è anche un diretto concorrente per il posto da titolare nell’attacco della Polonia. San Siro si prepara ad accogliere questa sfida nella sfida.