Aspettando Ibrahimovic, il Milan deve risolvere il problema del gol, che si ripresenterà puntuale sul campo del Parma. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista della gara in programma domani al Tardini. Con Piatek in confusione e Rafael Leao in fase di apprendimento - scrive la rosea - le cose non saranno semplici per Pioli, che torna a casa sua con più di un rebus.