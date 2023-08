Gazzetta: "Pioli aggiusta il Milan. La difesa stenta, i gol non arrivano"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Pioli aggiusta il Milan. La difesa stenta, i gol non arrivano". A 11 giorni dall'esordio in campionato, in casa rossonera devono essere sistemate alcune cose, in particolare la fase difensiva perchè nelle amichevoli estive sono stati incassati troppi gol. L'attacco, invece, fatica a segnare, nonostante le tante occasioni create dal Diavolo.