Gazzetta: "Pioli ne cambia 6 con la Cremonese: Vranckx in mezzo, Origi centravanti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Pioli ne cambia 6 con la Cremonese: Vranckx in mezzo, Origi centravanti": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che stasera contro i grigiorossi a San Siro, rispetto all'ultima gara contro la Roma, il tecnico rossonero farà un po' di turnover. Nuova chance dal primo minuto per Kalulu e Thiaw in difesa, per Vranckx in mezzo al campo e per Saelemaekers, De Ketelaere e Origi in avanti.