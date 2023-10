Gazzetta: "Pioli raddoppia il Milan. Krunic, Loftus e Kalulu ok: spinta turnover tra Juve e PSG"

"Pioli raddoppia il Milan. Krunic, Loftus e Kalulu ok: spinta turnover tra Juve e PSG": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che alla ripresa i rossoneri sono attesi da Juventus, PSG e Napoli in sette giorni. Il tecnico milanista avrà bisogno di far ruotare i suoi giocatori e per questo motivo sono fondamentali i recuperi durante questa sosta delle nazionali di Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu. Contro i bianconeri spazio a Sportiello in porta vista la squalifica di Maignan, mentre in attacco avrà minuti importanti anche Luka Jovic.