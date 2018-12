"Amici contro", titola La Gazzetta dello Sport parlando della sfida di questa sera tra Bologna e Milan, o meglio, tra Inzaghi e Gattuso, ex compagni di squadra "costretti a farsi del male", sottolinea la rosea. Il milanista: "Come lui mi gioco tanto, ma è il calcio". Il bolognese: "Mi serve una vittoria per svoltare". Stasera l’amicizia non conta: Pippo e Rino si giocano tanto.