Gazzetta - Poche parole e idee chiare, Piatek senza paura

Poche parole, timidezza, idee chiare: Piatek - osserva La Gazzetta dello Sport - si è presentato esattamente come era stato descritto negli ultimi giorni da sponda genovese. Certo, c’è il problema della lingua (conosce pochissimo l’italiano e parla un inglese basic), ma la sensazione è che anche in caso di comunicazione fluente, sarebbe complicato aprire una breccia nella sua riservatezza. Per guadagnarsi l’affetto dei suoi nuovi tifosi sarà sufficiente proseguire a fare ciò che faceva col Genoa: segnare. Concetto che ha ben chiaro in mente e che ha ripetuto praticamente a ogni risposta, quasi al limite dell’ossessione.