Nella giornata di ieri, Paco Casal e Alessio Secco si sono presentati a Casa Milan per proporre a Maldini e Boban il difensore Guillermo Maripan, centrale cileno dell’Alaves. Seconda stagione in Liga, nell’ultima ha fatto vedere un buon potenziale con 23 partite e 2 gol prima dei due mesi finali saltati per infortunio. Il Milan - scrive La Gazzetta dello Sport - appunta.