Gazzetta - Quagliarella, la Samp gli ha preannunciato un’offerta per il prolungamento del contratto

Dopo che è sfumato il ritorno di Ibrahimovic, il nome più caldo al momento per l'attacco del Milan sembra essere quello di Fabio Quagliarella, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è da fare in fretta: la Sampdoria gli ha infatti preannunciato un’offerta per il prolungamento del contratto che scade a giugno 2019.