Gazzetta - Questione stadio, il Milan spinge per la demolizione di San Siro e la costruzione di un nuovo impianto

Per quanto riguarda la questione stadio, il Milan spinge per la demolizione di San Siro e la costruzione di un nuovo impianto: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il club di via Aldo Rossi ha poco senso investire 200-300 milioni in una ristrutturazione che non porterebbe lo stadio a diventare un asset del club. Meglio investirne 600 e dividere l'investimento con l’Inter per creare un vero valore aggiunto. I rossoneri sono in attesa dell'ok definitivo dei nerazzurri.