Gazzetta - Questione stadio, Milan e Inter hanno le idee chiare

Le idee di Milan e Inter per lo stadio che verrà sono chiare. A novembre, come riporta La Gazzetta dello Sport, le milanesi hanno firmato un protocollo di intesa per lavorare a un progetto insieme; a fine gennaio il Comune ha chiesto una risposta su San Siro, con le due società che, qualche giorno fa, hanno fatto recapitare a Palazzo Marino una lettera in cui chiedono "più volumetrie private" per le aree commerciali attorno al Meazza come condizione per portare avanti il progetto. I team di lavoro di Milan e Inter stanno facendo tutto per capire cosa è più conveniente. Il Comune, ovviamente, preferirebbe restare a San Siro, ammodernandolo. Per i due club sono fondamentali le aree extra-stadio, da cui possono arrivare i ricavi maggiori quando non si gioca.