Il Milan, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, continua a smentire le voci su Rangnick, nonostante le dichiarazioni rilasciate dallo stesso manager tedesco alla Bild. "Abboccamenti sì, ma solo in passato e in via del tutto preliminare, senza raggiungere accordi", questo - riporta la rosea - è quello che filtra dal club rossonero.