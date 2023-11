Gazzetta: "Reijnders, e i gol? Il Diavolo si aspetta la svolta sotto porta"

"Reijnders, e i gol? Il Diavolo si aspetta la svolta sotto porta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il centrocampista olandese, preso in estate a titolo definitivo dall'AZ Alkmaar, è arrivato a Milanello con la fama di mezzala efficace al tiro, ma per il momento è ancora a secco. Eppure le chance per segnare le ha avute, come per esempio a Napoli, ma purtroppo ha sempre sbagliato mira.