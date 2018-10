Gazzetta - Riflessioni sul futuro: Abate, Montolivo, Zapata e Bertolacci al bivio

Dopo la lunga analisi dedicata ai possibili acquisti invernali di Casa Milan, La Gazzetta dello Sport approfondisce la situazione in uscita. Secondo i colleghi, saranno tanti i rossoneri che, a fine stagione, valuteranno il proprio futuro con il contratto in scadenza al 30 giugno 2019. Per la precisione, ben quattro atleti: Ignazio Abate, Riccardo Montolivo, Cristian Zapata ed Andrea Bertolacci. Al momento, il classe '91 ex Roma e Genoa sembra l'unico ad avere qualche chance in più di permanenza a Milanello.