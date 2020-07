Gazzetta - Rinnovo Gigio, una clausola "bassa" per favorire la trattativa

Si parla del futuro di Donnarumma sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il Milan vuole trattenerlo a ogni costo e lo stesso Gigio non ha intenzione di lasciare il club rossonero. Un accordo fino al 2022 - si legge - potrebbe essere raggiunto senza grossi problemi, più difficile convincere Raiola ad accettare una scadenza al 2023. L’inserimento di una clausola di rescissione bassa (inferiore ai 50 milioni) potrebbe aiutare la conclusione della trattativa. Che non sarà semplice, eppure il Milan è ottimista.