Gazzetta - Rinnovo Kessie, a breve l'incontro tra Milan e Atangana

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'incontro fra Maldini, Massara e l'agente di Kessie è previsto a breve. Il club ha alzato l'offerta d'ingaggio, ma Atangana, rappresentante del giocatore, spinge per uno stipendio che tocchi i 7 milioni (bonus compresi). I dirigenti milanisti sono già preparati all'idea di una "soluzione-ponte", ovvero di un rinnovo fino al 2024, ma le dichiarazioni del "Presidente" assumono un valore molto importante in sede di trattativa. I vertici di via Aldo Rossi vogliono tenersi stretto Kessie e chiudere la pratica il più in fretta possibile, magari già in settimana, prima del ritorno di Franck da Tokyo.