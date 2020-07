Gazzetta - Rinnovo Pioli: 2 milioni a stagione e bonus Champions

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli firmerà un contratto (fino al 2022) da 2 milioni netti a stagione. Inoltre, per il tecnico rossonero ci sarà un bonus da 500mila euro se il Milan dovesse tornare in Champions. Non solo: la proprietà ha deciso di ascoltare il suo parere anche sul mercato: questo gli permetterà di contribuire in maniera sostanziale al rafforzamento della rosa e al progetto di Elliott.