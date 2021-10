Gazzetta - Rinnovo Romagnoli: a breve incontro tra il giocatore e il Milan

In casa rossonera, oltre a quello di Franck Kessie, continua a tenere banco anche la questione del rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il capitano milanista guadagna attualmente 6 milioni di euro (bonus compresi), una cifra che il Milan non è assolutamente intenzionato a confermargli. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, a breve è in programma un incontro tra il giocatore e la dirigenza rossonera per capire se ci sono le possibilità di arrivare ad un accordo per il rinnovo.