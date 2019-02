Gazzetta: "Roma e Milan, un'occasione perduta"

"Roma e Milan, un'occasione perduta": titola così questa mattina per commentare il pareggio di ieri sera tra Roma e Milan. All'Olimpico, in uno scontro diretto per il quarto posto e dunque per la Champions, i rossoneri non infieriscono sui giallorossi, reduci dal 7-1 contro la Fiorentina, mentre la squadra di Di Fransco non sa affondare il colpo del ko nonostante le tante occasioni da gol create.