Gazzetta - Roma-Milan, in palio la Champions e in vetrina le punte

Come nelle migliori tradizioni del calcio, la sfida dell’Olimpico mette in palio la Champions e in vetrina gli attaccanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui bomber di Roma e Milan: il “tramontante” Dzeko (33 anni fra un mese) e lo spietato pistolero 23enne Piatek. Ovvero quello che deve farsi perdonare e il suo specchio bello. Il bosniaco cerca la resurrezione proprio contro il Milan, la squadra del suo mito Shevchenko. Il polacco, dopo la doppietta contro il Napoli, sogna un’altra serata supera.